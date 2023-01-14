بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حريق سيارة ملاكي بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث اشتعال سيارة ملاكي على الطريق الدولي «الطور - سانت كاترين».

بلاغ باشتعال سيارة

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا فجر اليوم السبت، من شرطة النجدة يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الدولي «الطور - سانت كاترين» على بعد 15 كيلو من كارتة مفارق كاترين اتجاه الطور.

أسماء الصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم سالم أحمد عبده يونس، 37 سنة، البحيرة، حالته خطيرة وفاقد الوعي، وفارس أحمد عبده يونس، 32 سنة، البحيرة، مصاب بجروح قطعي وسحجات وكدمات، وإبراهيم مختار المزين، 32 سنة، البحيرة، مصاب بسحجات وكدمات، وأحمد سيد سعد، 32 سنة، بني سويف، كسر بالركبة اليمنى وجرح قطعي 3 سم بالشفة السفلية.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

ولم تتأثر حركة السفر على الطريق المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ، وجرى رفع السيارة من على الطريق.