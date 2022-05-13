مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة في جنوب سيناء

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي مروع علي الطريق الدولي ابوزنيمة رأس سدر بجنوب سيناء.

تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من قسم شرطة أبوزنيمة يفيد انقلاب ملاكي تحمل حروف وأرقام «د.هـ. ف 8359» على بعد 30 من كارته رأس سدر اتجاه أبو زنيمة على الطريق الدولي الجديد، أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة هم:

１- نجاح محمد محمود، 47 سنة، من محافظة الدقهلية.

２- رباب عماد توفيق، 45 سنة، من محافظة الدقهلية.

３- ندي نجاح محمد محمود، 20 عاما، من الدقهلية.

４- أدهم نجاح محمد محمود طفل، 12 عاما، من محافظة الدقهلية.

جرى نقل الجثث إلى مستشفي أبورديس العام، كما تسبب الحادث في إصابة اثنين هما:

１- ناردين نجاح محمد محمود، 12 عاما، من الدقهلية، مصابة اشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري.

２- نورهان نجاح محمد محمود، 18 سنة، من الدقهلية مصابة باشتباه كسر بعظمة الترقوة وجرح قطعي أسفل الأنف.

جرى نقل المصابين إلى مستشفي أبورديس العام، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثث وتسليمهم إلى ذويهم.

في نفس السياق، كلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس بمتابعة نقل الجثث إلي ذويهم في محافظة الدقهلية، وإخطار التضامن الاجتماعي بالمحافظة لصرف التعويضات إلي الأسرة.