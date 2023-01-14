هشام جمال يكشف عن عمل فني جديد مع ليلى أحمد زاهر: «هتشوفوا حاجة مختلفة»

كشف الفنان والمنتج هشام جمال، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن عمل فني جديد يجمعة بالفنانة ليلى أحمد زاهر.

ونشر هشام جمال مجموعة صور تجمع مع ليلى أحمد زاهر، وعلق عليها: «مختفيين بقالنا فتره عشان شغالين على حاجة، متعبناش ولا اتبهدلنا واحنا بنعملها خالص، بس وعد إنكم هتشوفوا حاجة مختلفة وجديدة وتستاهل التعب الحمد لله».

مسلسل في «بيتنا روبوت»

وحقق الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر، نجاحا كبيرا بالمسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت»، الذي نال إعجاب قاعدة جماهيرية كبيرة من الأطفال والكبار، وجرى تقديم جزئين منه.

مسلسل «في بيتنا روبوت» بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب، وعدد آخر من الفنانين.