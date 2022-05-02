هشام جمال يوجه رسالة لـ عمرو وهبة: «كلمة شكرا متكفيش»

وجه الفنان هشام جمال، رسالة شكر للفنان عمرو وهبة الذي جسد شخصية الروبوت «لذيذ» في مسلسل في بيتنا روبوت، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «كنت مستني أخلص دوشة رمضان عشان أشكرك يا عمرو على حاجات كتير جدا أولها أخلاقك وأدبك وتربيتك السوية، ودي حاجة لازم نشكر بيتك وأهلك عليها أنت ملكش فضل فيها أوي».

هشام جمال: أشكرك على تحملك المسؤولية

وأضاف: «ثانيا أشكرك على شطارتك واجتهادك والتزامك وتطورك وتحملك المسؤولية كمؤلف وبطل، وعلى حاجات تانية كتير مش مسؤوليتك لكن كنت بتعملها وبتساعد فيها كأنها أكتر من واجب أو التزام عليك».

وتابع: «ثالثا على نفسيتك وحبك لكل الممثلين وأنك كتبت لكل واحد فينا كأنك بتكتب لنفسك.. تقريبا كل جملة اتقالت في المسلسل، وكل تفاصيل ولزمات الضحك عند كل الشخصيات.. هو كلام كتبه عمرو أو زوده واحنا واقفين في اللوكيشن، وساعات كتير في مشاهد هو مش بيصور فيها أصلا بس بيقف مخصوص عشان يزود».

واختتم: «والله في حاجات تانية كتير عايز أكتبها بس هكتفي وكلمة شكرا متكفيش.. لأخويا وصديقي وشريكي عمرو وهبة».

مسلسل في بيتنا روبوت

تدورأحداث الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت حول ظهور منافس ليوسف يقوم باختراع الروبوت متين الذي ينافس الروبوت لذيذ الذي صنعه يوسف، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق ووجود العديد من المفارقات الكوميدية بينهما خلال حلقات الجزء الثاني.