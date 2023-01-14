هشام الجخ يشارك في مسلسل «سر السلطان» مع خالد يوسف.. يُعرض خلال موسم رمضان

يدخل الشاعر هشام الجخ عالم الدراما التلفزيونية لأول مرة من خلال مشاركته في مسلسل «سر السلطان» الذى من المقرر أن يعرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2023.

هشام الجخ: أجسد دور صابر في سر السلطان

وقال الجخ في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه سيشارك في تجسيد دور «صابر» الذي اختاره له المخرج خالد يوسف: «المخرج خالد يوسف تواصل معي وطلب مني المشاركة في العمل قائلا: أنا شفتك في دور صابر، ومحدش هيعمله غيرك».

وأشار إلى أنَّه لا يمتلك القدرة على سرد تفاصيل الدور في الوقت الراهن نظرًا لأن المسلسل مازال في قيد التحضير والتصوير.

مسلسل «سر السلطان» من بطولة أحمد فهمي

وأعرب الجخ، عن سعادته البالغة للمشاركة في العمل مع مخرج كبير وذو اسمه رائع مثل خالد يوسف الذي تتلمذ على يد المخرج العالمي يوسف شاهين.

يُشارك في بطولة سر السلطان، أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحسين فهمي، وعمرو عبدالجليل، وريم مصطفى، وحنان مطاوع، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، أحمد وفيق، وهالة صدقي، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، ومصطفى درويش، وأحمد عبدالعزيز، ومحمود قابيل، ومفيد عاشور، ومجدي فكري، ومحمد الصاوي، وصبري عبدالمنعم، وعمر زهران، وميسرة وكوكبة من النجوم.