ممدوح الشناوي يجسد شخصية تاريخية في مسلسل سر السلطان

يستعد الفنان ممدوح الشناوي لتصوير دوره في مسلسل سر السلطان؛ إذ يجسد شخصية تاريخية خلال فترة الحملة الفرنسية على مصر.

شخصية ممدوح الشناوي بمسلسل سر السلطان

وأكد ممدوح الشناوي، في بيان له اليوم، أنه يجسد شخصية تاريخية بالمسلسل، مشددا على أنه تحمس للغاية لهذا الدور.

أحداث مسلسل سر السلطان

وتدور أحداث مسلسل «سر السلطان»، حول الشخصيات التاريخية خلال الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، وقصة العمل مقتبسة من رواية سره الباتع.

أبطال مسلسل سر السلطان

ويشارك في بطولة مسلسل سر السلطان، كل من: حسين فهمي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عبدالعزيز، شمس الكويتية، رانيا التومي، أحمد وفيق، منة فضالي، هالة صدقي، ألحان المهدي، حنان مطاوع، خالد أنور.