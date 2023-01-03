خالد الصاوي: لم أعتزل الفن.. وانتظروني في «سر السلطان»

أثار الفنان خالد الصاوي، حالة من القلق بين جمهوره، بعد نشره صورته بزي بابا نويل، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مرفقا معها تعليق: «انفراد.. آخر موسم لبابا نويل.. الغلاء وقفزات الدولار والشيكات المضروبة أسباب اعتزالي.. وسأشارك أختي ماما نوال في محل إكسسوارات المحمول بشارع نوال.. الله كريم».

وتواصلت «الوطن» مع خالد الصاوي لاستيضاح حقيقة الأمر، فقال ضاحكا: «لم أعتزل، ولكني أسدد أموالاً كثيرة مع بداية أي عام جديد، ومنها الضرائب المستحقة عليَّ وغيرها، فهذا هو الموضوع ليس أكثر».

خالد الصاوي يقترب من إنهاء دوره بـ «سر السلطان»

وكشف الصاوي عن قرب انتهائه من تصوير دوره في مسلسل سر السلطان، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، مؤكدا أنه يجسد شخصية شيخ البلد في الحملة الفرنسية.

قائمة أبطال مسلسل سر السلطان

ويشارك في بطولة سر السلطان، أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، ريم مصطفى، حنان مطاوع، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منة فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، صبري عبدالمنعم، عمر زهران، ميسرة وكوكبة من النجوم.