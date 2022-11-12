أحمد وفيق يكشف أولى صوره بكواليس «سر السلطان»: مفاجأة رمضان

يواصل الفنان أحمد وفيق، تصوير باقي مشاهده في مسلسل سر السلطان، والذي يشارك في بطولته أحمد فهمي وأحمد السعدني وحسين فهمي.

وشارك وفيق، جمهوره صورة خاصة له من داخل تصوير كواليس مسلسل سر السلطان، عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، والتي ظهر فيها أثناء وضع مكياج الشخصية، قائلا: «قريباً.. مفاجأة رمضان.. سر السلطان.. الفخامة بقى».

أحمد وفيق في «سر السلطان»

وبمجرد نشر أحمد وفيق الصورة، تلقى تفاعلا واسعا من الجمهور الذين هنأوه على العمل، معبرين عن حماسهم لرؤية الشخصية التي يقدمها خلال العمل.

يذكر أن مسلسل سر السلطان يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد فهمي وحسين فهمي وأحمد السعدني وهالة صدقي وبيومي فؤاد وأحمد عبد العزيز وحنان مطاوع وخالد أنور.

والعمل مستوحى من رواية «سره باتع» للأديب يوسف إدريس، ومن المقرر أن يخوض السباق الرمضاني في عام 2023.