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قناة «القاهرة الإخبارية»: طهران تعدم مواطنا بريطانيا- إيرانيا بتهمة التجسس

كتب:

محمود البدوي
10:04 ص | السبت 14 يناير 2023
المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري

المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران أعدمت المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، بعد أن حكمت عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قد ذكر أمس الجمعة، إن إيران يجب ألا تتابع إعدام «أكبري»، نائب وزير الدفاع الإيراني السابق، ووصفت بريطانيا حكم الإعدام بأنه لدوافع سياسية، ودعت حينها إلى الإفراج عنه على الفور. 

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بقلم محمود البدوي