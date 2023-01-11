قناة القاهرة الإخبارية: بريطانيا تحث إيران على إطلاق سراح «أكبري» المتهم بالتجسس لصالحها

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن لندن حثت اليوم الأربعاء، طهران على الإفراج عن «علي رضا أكبري»، الذي يحمل جنسية مزدوجة، إذ إن إيران أصدرت حكمًا بإعدامه بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيانه: «ندعم عائلة السيد أكبري وقد أثرنا قضيته مرارًا مع السلطات الإيرانية»، مضيفًا: «أولويتنا هي تأمين إطلاق سراحه فورًا، وكررنا طلبنا السماح له بالتواصل مع القنصلية بشكل عاجل».

وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء شبه الرسمية، أن إيران حكمت بالإعدام على مسؤول سابق بوزارة الدفاع يدعى علي رضا أكبري بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.