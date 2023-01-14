القاهرة الإخبارية: توافق عراقي أردني على تسهيل تنقل المسافرين بين البلدين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، شدد على ضرورة تشكيل مكتبين في مطارات عمان وبغداد، لتسهيل تنقلات المسافرين بين البلدين، مشيرًا إلى أن العراق هو قلب العرب النابض، وأن تقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين ضرورة ومصلحة لكلا الشعبين.

وأوضحت القناة، أن ذلك جاء خلال مباحثات جمعته بوزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، في بغداد، بشأن العلاقات بين البلدين، فيما أكد «الأسدي»، أن العراق يرى في الأردن شريكًا أساسيًا لبناء وتوطيد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على حرص الحكومة العراقية على استمرار وتطوير التعاون المثمر بين البلدين.