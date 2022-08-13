وكالة شؤون المسجد النبوي تنهي المرحلة الأولى لمشروع دار ضيافة الأطفال

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم السبت، إنهاء المرحلة الأولى من مشروع دار ضيافة الأطفال في الجهة الشمالية الشرقية من ساحات المسجد النبوي الشريف.

إنهاء مشروع ضيافة الأطفال داخل المسجد النبوي

وأوضحت وكالة أنباء و«واس» السعودية، أن المشروع الذي يبلغ مساحته الإجمالية 268 متر مربع الواقع بين مخرج 339 و340 من مخارج ساحات المسجد النبوي، يهدف إلى خلق بيئة ترفيهية وإثرائية آمنة للطفل تساعد في إعطاء فرصة مناسبة للزوار من أداء صلاتهم وزيارتهم وعباداتهم بكل سهولة ويسر.

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وفى يونيو الماضي، وقعت وكالة المسجد النبوي فىوكالة شؤون المسجد النبوي تنهي اتفاقيتين مع الهيئة العامة للأوقاف، الأولى لتأسيس وتشغيل دور ضيافة الأطفال، والثانية لتنفيذ مشروع التنقل في المسجد النبوي لتسهيل التنقل على كبار السن والمرضى داخل الساحات وعلى المخارج والمداخل، ووقع الاتفاقيتين وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية بوكالة المسجد النبوي د. نبيل بن محمد اللحيدان، ومن جانب الهيئة العامة للأوقاف نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبد الرحمن بن محمد العقيل.