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بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد النبوي بالمدينة المنورة

كتب:

أحمد حامد دياب
04:58 ص | السبت 09 يوليو 2022
المسجد النبوي

المسجد النبوي

بث مباشر لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

 

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