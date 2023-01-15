«الجنايات» تستكمل محاكمة 18 متهما في الانضمام لجماعة إرهابية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 18 متهمًا في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وبها عدد من قيادات جماعة الإخوان المحظورة.

تمويل وقيادة جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، الذين وصل عددهم إلى 18 متهمًا منهم «11 محبوسين» في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية، قيامهم بتمويل وقيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

نشر المتهمين أخبار كاذبة

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا طائرة وعدد من الأجهزة الأخرى ليرتكبوا بها جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك فضلًا عن نشرهم أخبار كاذبة من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين أضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.