عاجل.. رئيس أركان حرب القوات المسلحة يجري جولة ميدانية في شمال سيناء «فيديو»

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من المشروعات التنموية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها في نطاق محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على الحالة الأمنية، ومظاهر الحياة الأمنة بشمال سيناء.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعدد من المهندسين والعمال القائمين على أعمال تنفيذ المشروعات القومية بشمال سيناء، مشيدًا بمعدلات الأداء التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

كما التقى بعدد من شيوخ وعواقل وأهالي سيناء، مشيرًا إلى أنهم يمثلون خط الدفاع الأول يدًا بيد مع قواتهم المسلحة لصون مقدرات الوطن.

وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التأمين على خط الحدود الشمالية الشرقية، ومعبر رفح البري، واطمئن على سير العمل وإجراءات التأمين المتخذة.

أعقبها المرور على الكمائن والنقاط الأمنية بعدد من المحاور والطرق الرئيسية بمدن وقرى شمال سيناء، كما شاهد إحدى عمليات التفتيش والتمشيط بالقرى التي تم تطهيرها من العناصر الإرهابية بواسطة عناصر انفاذ القانون بشمال سيناء.

وقام بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زويد، التقى خلالها بعناصر وزارة الداخلية وأشاد بجهودهم في الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة، كما التقى برئيس مجلس المدينة الذي عبر عن تقديره لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على الأمن.

تلاها القيام بجولة تفقدية في شوارع وأسواق مدينة العريش، واطمأن على عودة الحياة لطبيعتها في ظل المناخ الأمن الذي تنعم به شمال سيناء.

كما التقى بعناصر قوات تأمين شمال سيناء، وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة، وأشاد بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة، ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل ما هو غالي ونفيس للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

ونقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثاني الميداني لما يبذلونه من جهود وتضحيات لاستعادة الأمن والأمان، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة في سيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن.