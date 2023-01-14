ناقد فني: السينما المصرية لم تكن في حالة مُرضية خلال العام الماضي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنّ السينما المصرية في العام الماضي لم تكن في حالة مُرضية للجماهير، وفي نهاية العام الماضي تم طرح فيلم للفنان محمد هنيدي وحصل على إيرادات (معقولة جدا) طبقا للأرقام، كما تم طرح نحو 8 أفلام يغلب عليها الطابع الكوميدي المباشر.

الشناوي: وجود عروض سينمائية يشعرني بانتعاشة

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «شاهدت فيلم الفنان محمد هنيدي، لكنني لم أرَ فيلم كريم محمود عبدالعزيز أو رامز جلال، وفي كل الأحوال، فإنه في وجود عروض سينمائية أشعر بانتعاشة وإن اختلفنا مع بعض الأفلام».

أفلام العام الماضي كانت تحت المتوسط

وأشار «الشناوي»، إلى أن الحركة السينمائية نفسها ينبغي أن تستمر، في العام الماضي كل ما عرضناه 25 فيلما فقط، كان يجب أن يزداد العدد عن ذلك، بالإضافة إلى المستوى، أي أننا نتحدث كما وكيفا، مشيرًا إلى أن أفلام العام الماضي كانت تحت المتوسط، ويمكن القول إن هناك فيلمين أو 3 فقط كانت تتمتع بمستوى جيد.

مصر فيها صناعة سينمائية والأغلبية أفلام تجارية

وأكد أن مصر فيها صناعة سينمائية والأغلبية أفلام تجارية وهذا منطقي وصحي وصحيح، لكن يجب أن يكون هناك نسبة 20% للأفلام الجيدة التي نتباهى بها وتعيش مع الزمن وتمثل مصر في المهرجانات، ومن ثم، فإن السينما المصرية لن يتبقى في ذاكرتها من عام 2022 إلا فيلمين أو 3 أفلام وهذا شيء غير مرضي على الإطلاق.