الناقد الفني طارق الشناوي عن ملف محمد منير بـ«الوطن»: ما كل هذا السحر

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بعدد «الوطن» الصادر اليوم، الذي احتفى بالمطرب الكبير محمد منير، في ذكرى ميلاده، وجاء بعنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري»، بمناسبة عيد ميلاده الـ68، تقديرا لجهوده الفنية الغنائية على مدار مشوار فني طويل، قائلا إنّ التوجه الأساسي لصحيفة الوطن سياسي، لكنها أعطت كل هذه المساحة في العدد الورقي خصيصا لـ عيد ميلاد محمد منير، ما يؤكد أنّ هناك رؤية أبعد من ملاحقة الحدث.

طارق الشناوي يتحدث عن فناني مصر

وأضاف الشناوي لـ«الوطن»: «نتحدث عن مصر العظيمة التي نجدها في أم كلثوم، وعبدالحليم، وعبدالوهاب، وصلاح طاهر، ويوسف إدريس، وفي الأصوات من الجيل الجديد، ويقف على المقدمة الكينج محمد منير»، مضيفا: «جميل أن نستيقظ من نومنا ونجد أمامنا كل هذا السحر».

وتابع الناقد الفني، أنّ جريدة الوطن خصصت أغلب صفحاتها عن محمد منير، معربا عن أمنياته بأن يكون هذا الإحساس عام، وأن تطلب الصحف المصرية بعيدا عن اللحظة الحالية، وتفكر فيما بعد اللحظة.

ووجه الشناوي، حديثه لـ القائمين على الجريدة، قائلا: «أعتقد أنّ الوطن لن تكتفي بمنير، وفي الأيام المقبلة سنجد أحداث وشخصيات تستحق كل هذه الحفاوة».

طارق الشناوي يشيد بمقال الصحفي الكبير محمود الكردوسي

وأكمل الناقد الفني: «استمتعت بعدة إطلالات، منها مقال الصحفي الكبير محمود الكردوسي رحمه الله عن محمد منير، والحوار الجيد مع كوثر مصطفى، ولمحات مضيئة لفنان إبداعه تجاوز 3 عقود من الزمان وسيظل يشكل في الضمير الجمعي المصري لمحة صدق وإحساس غير قابلة للتكرار».