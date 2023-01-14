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ضبط 31 متهما بالاتجار في المخدرات وتنفيذ 7418 حكما قضائيا بالقليوبية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:19 ص | السبت 14 يناير 2023
أجهزة الأمن- صورة أرشيفية

أجهزة الأمن- صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

وحسب بيان الداخلية، جرى ضبط 22 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبطت خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 31 متهما لـ 16 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7418 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع