«الداخلية»: ضبط 150 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا الأسلحة النارية

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (150 قطعة سلاح ناري بحوزة 127متهما) وذلك على النحو التالي: (بنادق آلية، 14 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 122 فردا محليا، 564 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 150 قطعة سلاح أبيض).

مجال الأحكام القضائية

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86197) حكما قضائيا متنوا ، وذلك على النحو التالي: (348) حكم جناية، (26092) حكم حبس جزئي، (4623) حكم حبس مستأنف، (43393) حكم غرامة، (11741) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم (4) متهمين، ارتكبوا (6) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (407) قضايا مواد مخدرة بإجمالي (445) متهم ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت (115,194 كيلوجراما)، كمية من مخدر البانجو وزنت (72,070 كيلوجراما)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,966 كيلوجرامل)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (12,010 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,210 كيلوجرامات، كمية من مخدر الشابو وزنت (5,170 كيلوجراما)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,026 كيلوجراما)، كمية من مخدر البودر وزنت (911 جراما)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جراما)، كمية من مخدر الفودو وزنت (5 جرامات)، كمية من مخدر كريستال وزنت (2 جرام)، عدد (25) زجاجة كيتامين مخدر، عدد (2706) أقراص مخدرة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهما

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (352) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25897) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.