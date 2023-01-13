«الداخلية» تضبط شخصين لبيع سجائر مهربة في 15 مايو

نجحت وزارة الداخلية في القبض على شخصين لقيامهما ببيع وتوزيع السجائر مجهولة المصدر والمهربة على أصحاب الأكشاك بالقاهرة، في إطار جهود أجهزة الوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

بدأت الواقعة بمعلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة عن قيام تاجري سجائر بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالتردد على أصحاب الأكشاك ومحال بيع السجائر، وتوزيع سجائر مجهولة المصدر «مهربة».

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة «ملك وقيادة أحدهما» وعٌثر بحوزتهما على (عدد 4690 علبة سجائر مختلفة الأنواع ومبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.