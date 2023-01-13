«الداخلية»: حملات مكثفة لملاحقة تجار المخدرات في المحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن الإسماعيلية

وخلال الحملات ضبطت مديرية أمن الإسماعيلية، عنصرا إجراميا وبحوزته عدد 110 طرب من مخدر الحشيش تزن 11 كيلو جراما ومبلغا ماليا وهاتف محمول، كما ضبطت مديرية أمن السويس عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بحوزتهما 5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو.

مديرية أمن الدقهلية

كما تم ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية من مخدري الهيروين والآيس، وفي البحيرة ضبطت الأجهزة الأمنية 5 عناصر إجرامية لأربعة منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والهيروين.

مديرية أمن الشرقية

وفي الشرقية تم ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من مخدر الحشيش، فضلا عن ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة بحوزتهما كمية لمخدر البودر، وعنصر إجرامي بجنوب سيناء بحوزته أقراص مخدرة وعملات أجنبية ومحلية.

وفي السياق، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرتي مركزي شرطة بلبيس بالشرقية والخانكة بالقليوبية مسرحان لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس حال تواجده بمسكنه وبحوزته 30 أسطوانة لمخدر الهيروين تزن 7,500 كيلو جرام، كما تم ضبط عنصرين إجراميين، يقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس حال استقلالهما سيارة بمحيط محل سكنهما وبحوزتهما 11 طربة لمخدر الحشيش تزن 1,100 كيلو جرام، فضلا عن ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 850 ألف جنيه تقريباً.