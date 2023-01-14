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الأمن يداهم 4 مصانع أسمدة وأعلاف حيوانية مغشوشة في الجيزة وبني سويف

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:23 ص | السبت 14 يناير 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة - بنى سويف "، أسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية والمخصبات") عن ضبط (4 مصانع- 4 مخازن "جميعهم بدون ترخيص").

 

وحسب بيان وزارة الداخلية، بمضبوطات بلغت (14,900 طن أعلاف حيوانية – 3 طن خامات أعلاف – 175 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة – 600 طن منتج نهائى لأسمدة ومُخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة ) جميعهم بدون بيانات مجهولة المصدر .

        

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع