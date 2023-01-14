ضبط 50 ألفا و744 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون واللوائح على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، ما أسفر عن ضبط 50774 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

أبرز المخالفات

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط 16195 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و378 مخالفة سير بدون تراخيص، و10 دراجات نارية مخالفة، و33 مخالفة موقف عشوائي، و27 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.