ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم «حشيش» بـ1.4 مليون جنيه في السويس وقنا

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى - ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة ترويجها على عملائهم .

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان الداخلية، فإنه عقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديريتى أمن (قنا – السويس) فى ضبطهم على النحو التالى :-

ضبط (عنصريين إجراميين ) حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى " له معلومات جنائية " - نجله) حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس .. وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف جنيهاً تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.