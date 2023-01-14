ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم «حشيش» بـ1.4 مليون جنيه في السويس وقنا
11:51 ص | السبت 14 يناير 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى - ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة ترويجها على عملائهم .
تفاصيل الواقعة
وحسب بيان الداخلية، فإنه عقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديريتى أمن (قنا – السويس) فى ضبطهم على النحو التالى :-
ضبط (عنصريين إجراميين ) حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).
ضبط (عنصر إجرامى " له معلومات جنائية " - نجله) حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس .. وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف جنيهاً تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.