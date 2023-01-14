«التموين»: 3 أسباب وراء تنظيم معرض «أهلا رمضان» أول يناير

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن معرض «أهلا رمضان»، العام الجاري مبكرًا في أول يناير، بتوجيهات القيادة السياسية حتى يتم التخفيف عن المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وعرض السلع في كل النجوع والقرى والمدن والمراكز في المحافظات المختلفة.

أوضح عبد المنعم خليل أن كل محافظة تنظم من 9 إلى 10 معارض، وفي بني سويف بها 40 معرضا وتصل للقرى والنجوع، مع توفير أماكن في المحليات في جميع القرى لإقامة الشوادر، وهناك سيارات متحركة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وسلاسل تجارية توفر مكانا مخصصا لسلعة المعرض.

إتاحة السلع من الجهات الحكومية بأسعار مخفضة

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في حواره مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة TeN، أن ضخ السلع في الأسواق المحلية تؤدي إلى استقرار الأسعار وتراجعها في السوق، مشيرًا إلى أن العام الماضي أقبل المواطنون على تخزين السلع لكن الدولة استمرت في توفيرها ولم يحدث بها أزمة.

المخزون الاستراتيجي من السلع في مصر آمن جدا

وذكر رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن هناك عددًا من التجار يخزنون البضائع لذلك تواصل الرقابة التموينية حملاتها على المعارض والأسواق، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع في مصر آمن جدا، ولا داعي للقلق، لافتًا إلى أن مخزون الشاى في مصر يكفي 3 أشهر، واللحوم حتى 13 شهرًا، والدواجن تكفي 7 أشهر، وباقى السلع تكفي لفترات طويلة تكفي الاستهلاك المحلي في مصر.