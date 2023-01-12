«التموين»: إعفاء العارضين في «أهلا رمضان» من دفع أي مبالغ مالية

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة اتفقت مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن عدم تحصيل أي مبالغ مالية من المشاركين في معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية على مدار الأشهر الثلاث المقبلة، بداية من يناير الحالي وحتى نهاية شهر رمضان، مقابل تقديم العارضين تخفيضات على أسعار السلع المشاركين بها في المعرض.

أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ أسعار السلع الغذائية المختلفة في معرض أهلا رمضان ستشهد تخفيضات بنسبة من 20% إلى 30% على أسعار السلع مقارنة بمثيلاتها في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مطلع شهر يناير الحالي، افتتاح معارض أهلا رمضان في عدة محافظات، بدأتها بمحافظات الصعيد حيث جرى افتتاح أكثر من 5 معارض في كل محافظة، ومنها قنا والمنيا وبني سويف.

سيارات متنقلة لطرح السلع بأسعار مخفضة

وتطلق وزارة التموين، المئات من السيارات المتنقلة المحملة بأطنان السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة في نطاق الميادين الرئيسية والشوارع ذات الكثافة السكانية العالية، لتوفير السلع للمواطنين والتسهيل عليهم، فضلا عن توفير ماكينة صرف التموين في السيارات المتنقلة لإتاحة صرف المقررات التموينية لمن يرغب في نطاق الحيز الجغرافي التابع له البطاقة التموينية.