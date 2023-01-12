«التموين»: افتتاح معرض «أهلا رمضان» الرئيسي بمحافظة بني سويف السبت المقبل

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معرض «أهلا رمضان» الرئيسي في محافظة بني سويف، سيقام في مدينة بندر بني سويف، وسيجرى افتتاحه يوم السبت المقبل، والذي يشهد تقديم العديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة من العارضين المشاركين في المعرض، وفقا للاتفاق الذي تم بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية لطرح السلع بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30% للسلع الأساسية كافة.

معرض أهلا رمضان

ونوهت وزارة التموين، في بيان لها، إلأى أن محافظة بني سويف تشهد إقامة 4 معارض أهلا رمضان في مراكز «الفشن وبندر بني سويف والواسطة وأهناسيا»، فضلا عن تدشين 40 شادرا في القرى على مستوى مراكز المحافظة.

السيارات المتنقلة تطرح السلع المخفضة

ويشهد كل مركز من مراكز المحافظة من حوالي 5 إلى 6 معارض «أهلا رمضان»، من أجل إتاحة السلع أمام الأهالي في القرى والنجوع للتيسير عليهم في شراء السلع الغذائية المخفضة كافة، فضلا عن ضخ السيارات المتنقلة والتي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية والتي يصل عددها إلى 25 سيارة، بسعة تتراوح من 1.5 إلى 5 أطنان.

وأشارت الوزارة، إلى استمرار ضخ السلع للمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية، نافية وجود أي عجز أو نقص في مخزون أي سلعة، إذ يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السلع أكثر من 5 أشهر.