«التعليم العالي»: نجاح الجامعات في محو أمية 948 ألف مواطن خلال 8 سنوات

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية لديها طاقات بشرية ومادية كبيرة، ساهمت في مواجهة مشكلة الأمية، مثمنًا نجاح الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في محو أمية ما يقرب من مليون مواطن مصري وبلغ عددهم 948432 شخصًا، خلال الفترة من 2014 حتى عام 2022.

وأوضح وزير التعليم العالي مضاعفة أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يُنبئ بنجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القادمة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات تبنت خطة استراتيجية واضحة للمُشاركة في محو أمية غير المُتعلمين، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع معدل الإنجاز من 546 متحررًا من الأمية عام 2014، إلى 146231 متحررًا من الأمية عام 2022، موضحًا أن هذا الإنجاز الكبير الذي قدمته الجامعات في مجال محو الأمية نال على إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم في حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.

استراتيجية واضحة للمُشاركة في محو أمية غير المُتعلمين

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، باهتمام الجامعات في تقديم الدعم لهذا الملف القومي، موضحًا أنه سيتم التحول تدريجيًا إلى دمج محو الأمية الرقمية والثقافية في مجال تعليم الكبار، وفقًا لاستراتيجية الدولة نحو الرقمنة وبناء «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف محو الأمية باعتباره من أولويات الدولة.

استمرار مشاركة طلاب الجامعات المصرية

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن أمانة المجلس تتابع باستمرار مشاركة طلاب الجامعات المصرية في مجال محو الأمية، حيث جرى تشكيل لجنة مُتخصصة من قِبل المجلس برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، وعضوية عدد من نواب رؤساء الجامعات وبعض الخبراء المُتخصصين في مجال تعليم الكبار والتعليم المُستمر، من أجل تحفيز طلاب الجامعات على المشاركة الفاعلة في المشروع القومي لمحو الأمية، إضافة إلى تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجههم، بالتعاون مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بكافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسب مشاركة الطلاب في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، ومن ثم مُضاعفة أعداد المُتحررين من الأمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات نجحت بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في تحقيق إنجازات كبيرة في مواجهة مشكلة الأمية خلال الفترة من 2014 حتى 2022، وشملت هذه الانجازات نجاح جامعة الأزهر في محو أمية 93336 مواطنًا، تلتها جامعة بني سويف بمحو أمية 86156 مواطنًا، تلتها جامعة طنطا 81599، ثم جامعة سوهاج 77798، ثم جامعة جنوب الوادي 76411، ثم جامعة الزقازيق 72552، ثم جامعة المنصورة (72366)، ثم جامعة المنيا 70092، ثم جامعة عين شمس (57246)، تلتها جامعة المنوفية 46869.

ثم جامعة أسيوط 39273 ثم جامعة دمنهور 32176، ثم جامعة كفر الشيخ 26541، ثم جامعة دمياط 18694، ثم جامعة حلوان 14217، ثم جامعة أسوان 13999، تلتها جامعة الإسكندرية 11486، ثم جامعة مدينة السادات 10710، ثم جامعة الفيوم 10080، ثم جامعة بنها 8378 مواطنًا.

كما أن بعض الجامعات الأخرى حققت نتائج مُتميزة، ومنها جامعات «القاهرة، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد، قناة السويس، العريش، مطروح، الأقصر».