وزير التعليم العالي يشهد احتفالية هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الاحتفالية التي نظمتها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ بهدف تسليم عقود 13 مشروعًا، بإجمالي تمويل يصل إلى 150 مليون جنيه، ضمن النداء الخاص بمبادرة تطوير معامل ومراكز التميز الناجحة والممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بمقر الوزارة بالتجمع الخامس.

في بداية كلمته، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذا النداء يهدف إلى ربط المجتمع الأكاديمي بالقطاعات الصناعية والمدنية والجهات الحكومية والمحافظات؛ لمواجهة التحديات وتطوير البنية الأساسية البحثية بالمراكز، موضحًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين احتياجات الدولة في الأقاليم الاقتصادية والبحث العلمي، مؤكدًا أن المبادرة التي يتم تنفيذها اليوم تخدم المجتمع وتربط البحث العلمي والتكنولوجيا بالصناعة؛ لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، لافتًا إلى أهمية دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي وأهمية الاستمرار في البحوث التطبيقية لتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.

وأكد الوزير أن حجم التمويل المادي المقدم من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار يصل إلى 150 مليون جنيه، موضحًا أن هناك طفرة كبيرة في دعم البحث العلمي والمبادرات الهادفة التي تخدم المجتمع، مشيرًا لأهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات والمراكز والمعاهد البحثية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ولاء شتا أن عدد المشروعات المُقدمة بلغ (55) مشروعًا، وتم قبول (13) مشروعًا في المجالات الآتية: (ثلاثة مشروعات في مجال الطب، مشروعان في الصيدلة، مشروع في التطبيقات الطبية، ومشروعان في الهندسة، ومشروعان في النسيج، ومشروع في تحلية المياه، ومشروع في الزراعة، ومشروع في العلوم السياسية)، وذلك من (9) جهات، وهي: المركز القومي للبحوث، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة سوهاج، جامعة دمياط، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مركز بحوث الصحراء، مركز البحوث الزراعية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار مبادرة تطوير معامل ومراكز التميز الناجحة الممولة من الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم الإعلان عن المبادرة لتطوير 13 مركز تميز لمدة 18 شهرًا بتمويل يصل إلى 150 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه المرحلة التي تم إطلاقها والتي تنفذ في عدد من الجامعات والمراكز البحثية شهدت تنافسًا كبيرًا بين الجامعات الحكومية والمراكز البحثية.

واستعرض السفير وائل النجار سفير مصر في دولة البرتغال، تجربة البرتغال في ربط البحث العلمي والتكنولوجيا بالصناعة في مجالات (الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والمياه، والطاقة المُتجددة)، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء شركات ناشئة في هذه المجالات لإعطاء فرصة أكبر للباحثين، موضحًا أن تمويل تلك المشروعات يتم من خلال كل من صندوق العلوم والتكنولوجيا البرتغالي، والقطاع الصناعي، مشيدًا بالتعاون والتوأمة بين صندوق تمويل العلوم والتكنولوجيا البرتغالي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمصر؛ لتبادل الخبرات في التكنولوجيا والبحث العلمي والتمويل المشترك.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن المرحلة الثانية للمبادرة تتضمن دعم وتنمية الصناعة والتعاون مع المجتمع المدني، مشيرًا إلى التعاون الدولي بتلك المبادرة من خلال الدعم المقدم من الدول المختلفة مثل دولة البرتغال، لافتًا إلى أن المراكز الخاصة بالتميز تخدم المجتمع بأكمله حيث إن هناك تنوعًا كبيرًا في اختيار المشروعات الفائزة في هذه المبادرة، حيث تتنوع مجالات المشروعات مثل الصحة والغزل والنسيج، والصيدلة، والهندسة، والمياه، ودعم البيئة.

وخلال فعاليات الاحتفالية، تم استعراض عدد من النداءات البحثية المفتوحة خلال الفترة المقبلة، وتشمل: نداء حول الصحة الواحدة لدعم الأبحاث والابتكارات التي تعزز التعاون بين القطاعات المختلفة بالدولة (طبية - بيطرية - بيئية)، وتطوير المُخرجات البحثية المُتعلقة بمجالات مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، ويستمر هذا النداء حتى 19 فبراير 2023، والنداء الثانى لتمويل الخطط البحثية لطلاب الدراسات العليا، بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه لطلاب الماجستير و350 ألف جنيه لطلاب الدكتوراه، ومستمر حتى 13 فبراير 2023، والنداء الثالث حول البرنامج المصري الإسبانى بتمويل يصل إلى 150 ألف يورو، ومستمر حتى 30 مارس 2023، والنداء الرابع حول منحة العلوم الأساسية، ومستمر حتى 13 فبراير 2023، وتقوم الهيئة بتنفيذ العديد من البرامج الدولية مع عدة دول، منها: الصين، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط، والأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة بالمملكة المتحدة.

عاشور: طفرة كبيرة في حجم الدعم المالي التنافسي المُقدم للبحث العلمي من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

وخلال فعاليات الاحتفالية، استعرض عدد من الباحثين الفائزين مشروعاتهم البحثية، وتشمل: تحديث معمل توصيف المواد، معمل الأبحاث الإكلينيكية لأمراض عيون الأطفال، تطوير المركز البحثي للصوتيات والاهتزازات والهياكل الذكية، مركز الصيدلة للتميز العلمي، تطوير معمل السوائل الحرجة للنطاق التجريبي: نقل التكنولوجيا وتطبيقات في صناعة المنسوجات، استدامة القدرات الاستيعابية لمعامل مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره، رفع قدرة مركز التصنيع فائق الصغر، مركز تميز لتكنولوجيات ومنتجات النسيج المبتكرة، مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه المرحلة الثانية رأس سدر، تطوير معامل المواد الذكية للتطبيقات الطبية المُتقدمة، تحديث البنية التحتية واستدامة البحث العلمي لمركز التميز للخلايا الجذعية والطب التجديدي «CESC»، تطوير المركز المصرى الدولي لفرز القطن.

شهد الاحتفالية كل من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية، الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور شيرين عاصم بالنيابة عن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.