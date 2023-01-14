الجامعات التكنولوجية توجه تعليمات مهمة للطلاب بشأن امتحانات 2023

حددت الجامعات التكنولوجية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكدة على عدم الكتابة باللغة العربية في المواد التي تدرس باللغة الإنجليزية ويفضل إجابة كل سؤال في بداية صفحة مستقلة.

وأكدت الجامعات في منشورات معممة على كلياتها، أنه لا يسمح بالخروج من مقر الامتحان خلال الـ 15 دقيقة الأخيرة من الامتحان تنظيمًا لعملية استلام كراسة الإجابة، أي محاولة للشروع في الغش أو الإخلال بالنظام داخل قاعات الامتحان، سيلغي امتحان الطالب ويعرضه للمساءلة أمام مجلس التأديب بالكلية.

لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان بأي كتب أو مذكرات

وأضافت الجامعات التكنولوجية، أنه غير مسموح نهائيًا الدخول بالتليفون المحمول داخل قاعات الامتحانات أو الساعات الذكية أو أي وسيلة اتصالات لاسلكية وتعد حال ضبطها أداة غش وتعرض حاملها لتطبيق المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات، وغير مسموح بالتدخين داخل قاعات الامتحانات أو إحداث أي حالة شغب يعد من شأنها الإخلال بالهدوء اللازم لانعقاد اللجنة الامتحانية، وعلى جميع الطلاب التواجد داخل القاعات قبل بدء الامتحانات بخمسة عشر دقيقة على الأقل ولن يسمح للطلاب المتأخرين عن بدء الامتحان بالدخول بعد خمسة دقائق على الأكثر مهما كان السبب.

وأكدت الجامعات التكنولوجية، أنه لا يسمح للطالب لأي بدخول قاعة الامتحان بصحبة أي كتب أو مذكرات أو مراجع أو أي أوراق من أي نوع حتى لو كانت بيضاء وكذلك عدم اصطحاب أي أدوات أو «شنط» خلاف ما يلزم للإجابة على الأسئلة، ولا يسمح لأي طالب بدخول قاعة الامتحانات بدون بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به والتأكد من قيده بالمرحلة الدراسية وتقديم الأوراق الدالة على ذلك وعلى الطالب أن يقوم بتسليمها للملاحظ قبل استلام ورقة الإجابة واستلامها منه بعد تسليمه ورقة الإجابة.

كتابة الإجابات فقط داخل ورقة الإجابة

وأوضحت، أنه لن يمنح الطالب أكثر من كراسة إجابة واحدة وعلى الطالب التأكد من كتابة اسمه ورقم جلوسه على البيانات المكتوبة على ظهر كراسة الإجابة، وعلى الطالب التوقيع عند تسلم ورقة الإجابة في الكشوف المعدة لذلك، وكتابة الإجابات فقط داخل ورقة الإجابة وعدم كتابة أي إجابة على ورقة الأسئلة مهما كانت، وعدم كتابة أي جمل أو تعليقات خارج نطاق الإجابة المطلوبة لتجنب المساءلة والعقاب، على أن تكون الإجابة باللون الأزرق فقط.