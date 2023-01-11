«الجامعات»: 20% من امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام الأوبن بوك

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بمختلف المحافظات، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الدراسي الجاري وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، موضحين أن الامتحانات متنوعة ما بين إلكترونية وبابل شيت وأوبن بوك.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم، موضحا أن نظام الامتحانات تم Open Book في بعض المواد، والسؤال المهاري المتعلق بحل المشكلات والقضايا.

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن هناك نسبة تقترب من 20% من الامتحانات تكون بنظام الأوبن بوك بجانب الاختبارات الإلكترونية واختبارات البابل شيت في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.