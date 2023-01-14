مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي و«تروسيكل» بأسيوط

شهد طريق قرية بني عديات بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«تروسيكل»، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي و«تروسيكل»

تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي و«تروسيكل» على طريق بني عديات بمركز منفلوط، ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«تروسيكل»، على طريق بني عديات بمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

أسماء الضحايا

وأسفر الحادث عن مصرع سائق الـ «تروسيكل» ويدعى «ج. م. م»، 48 عاما، وإصابة شخصين آخرين هما «ف. س. م»، و«م. ح. م»، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة التحقيقات.