النيابة تطالب بالقصاص من المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد

في مرافعة قوية من النيابة العامة، وصفت المتهمة بقتل والدتها بمساعدة صديقها في منطقة الفيروز بمحافظة بورسعيد، بأنها الحية الجاحدة الخائنة لذويها، وطالبت بالقصاص لتكون عبرة لأمثالها لمن يرتكب مثل هذا الفعل.

محاكمة المتهمة بقتل والدتها

وأوضحت النيابة العامة خلال مرافعتها بأولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل والدتها، «إن الفاجعة لم تكن علاقتها بصديقها، بل كانت الفاجعة قتل البنت لوالدتها على الرغم من توسل والدتها لها، فقتلتها من أجل البقاء على علاقة منحرفة مع طفل يصغرها بست سنوات، كيف لفتاة ربتها أمها هانت عليها أمها وقتلها بمنتهى الوحشية».

وظهرت المتهمة في أولى جلسات محاكمتها مرتدية جاكت وطرحة وبنطال أسود، ويبدو على جسدها الشحوب من تلك الجريمة النكراء، وعينيها مليئة بالأسف والرهبة وإحساس بالندم مما فعلته، كما جلست المتهمة بين اثنين من الجنود خارج القفص لطبيعتها كامرأة وعدم اختلاطها مع باقي المتهمين في قضايا أخرى، كما غاب اهلها عن حضور الجلسة، وحضرت المحامية الخاصة لها المستشارة هايدي الفضالي.

مقتل سيدة على يد ابنتها وشريكها في بورسعيد

وكانت أوراق قضية سيدة بورسعيد «داليا الحوشي»، 47 سنة، كشفت عدة تفاصيل مثيرة عن أسباب مقتلها على يد ابنتها الكبرى «نورهان خليل»، 21 سنة، إذ تبين من التحريات أن المتهمة الرئيسية رفضت توسلات والدتها قبل موتها، إذ طلبت منها أن تتركها تعيش، وأنها لن تخبر والدها عن حقيقة ما بينها وبين جارها الطفل «حسين فهمي»، الذي لم يتجاوز 15 سنة، وأن المتهمة وشريكها سددا لها عدة طعنات في الرقبة حتى فقدت الوعي، وبعدها ألقيا عليها ماء مغلي للتأكد من وفاتها.