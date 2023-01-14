اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل والدتها بمساعدة صديقها في بورسعيد

تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل أمها بمساعدة صديقها في منطقة الفيروز، بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، بعدما كشفت الضحية علاقتة المتهمين غير الشرعية.

حيث تنعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل.

محاكمة المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها

وكانت أوراق قضية سيدة بورسعيد «داليا الحوشي» 47 سنة، قد كشفت تفاصيل مثيرة في أسباب قتلها على يد ابنتها الكبرى «نورهان خليل» 21 سنة، إذ تبين من شهادة مجري التحريات، وهو الرائد محمد العراقي أمام النيابة العامة، أن المتهمة الرئيسية رفضت توسلات والدتها قبل موتها، إذ طلبت منها أن تتركها تعيش، وأنها لا تخبر والدها عن حقيقة ما بينها وبين جارها الطفل «حسين فهمي»، الذي لم يتجاوز 15 سنة، وأن المتهمة وشريكها، سددا لها عدة طعنات في الرقبة، حتى فقدت الوعي، وبعدها ألقيا عليها ماء مغلي للتأكد من وفاتها.

محاكمة عادلة لنورهان خليل الإبنة القاتلة والحيثيات

وأبدى محمد صفا، ممثل الدفاع عن أسرة قتيلة بورفؤاد تفاؤله بأن المحكمة ستنظر إلى الدليل، وحيثيات محاكمة عادلة لنورهان خليل الإبنة القاتلة وحيثيات التي سيتم وضعها في مرافعته لصالح الأسرة.

وأكد أن الأسرة حررت توكيل له ولا توجد أي عاطفة تجاه الابنة القاتلة، بل مطلبهم القصاص لروح القتيلة وأنه يضع أولويات في القضية.

وعن وضع الطفل قاتل سيدة بورفؤاد، قال إنه بصدد تقديم مستندات جديدة تثبت أن المتهم أكبر من 15 سنة، ليتم محاكمته في محكمة الأحداث جنائيا بحد أقصى للعقوبة 15 سنة، وفي حالة رفض المحكمة واعتباره طفل فإنه في حالة مشابهة يتم إيداعه بمؤسسة رعاية حتى 21 سنة أو أقل حسب تقرير حالته.