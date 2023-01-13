إصابة شاب في انقلاب سيارة واصطدامها بعربة مشروبات أمام مطار بورسعيد

أصيب شخص مساء اليوم، بعد انقلاب سيارته واصطدامها بعربة مشروبات متنقلة بطريق «بورسعيد/ دمياط»، أمام مطار بورسعيد، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد وصول مصاب عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور، وهو زياد عابد شعبان 20 سنة يقطن بمساكن زمزم بحي الزهور ببورسعيد.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة يقودها المصاب، وانقلبت واصطدمت بعربة مشروبات متنقلة على جانب الطريق بجوار مطار بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

التحفظ على السيارة

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، وتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات

وفي حادث آخر، كان أصيب 3 أشخاص فجر اليوم في تصادم سيارة تسير بسرعة زائدة مع أخرى متواجدة على جانب الطريق فانقلبت واصطدمت باثنين من المصابين الثلاثة، وجرى نقلهم إلى المستشفى ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.