اليوم.. «التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول ارتفاع نسب الطلاق وآليات مواجهة أسبابه

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، ورشة عمل عن «ارتفاع نسب الطلاق وآليات مواجهة أسبابه»، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتتناول الورشة، مناقشة عدة محاور، منها الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق وتأثير ذلك على المجتمع، بالإضافة إلى مناقشة الحلول التشريعية ودور المؤسسات المختلفة وبالأخص الدينية للحد من المشكلة، مع طرح توصيات من شأنها خفض نسب الطلاق ومواجهة أسبابه.

يدير ورشة العمل، كل من النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبير العريان، عضو التنسيقية.

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎