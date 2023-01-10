مدير مشروع مودة: أكثر حالات الطلاق تحدث في السنة الأولى من الزواج

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ مشروع مودة نفذته الوزارة في مارس 2019، بعد تكليف الرئيس السيسي للتصدي لإرتفاع نسب حالات الطلاق بالمجتمع، التي ظهرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أوضح في نشرته السنوية إرتفاع حالات الطلاق في مصر بشكل كبير ومتزايد.

حالات الطلاق في زيادة مقارنة بالأعداد عام 2000

وأضافت «فارس» في حوار على فضائية «dmc»، أنّه وفقًا لنشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، زادت حالات الطلاق بنسبة 14% عن العام الذي يسبقه، لافتة إلى أنّ الأمر كان مغاير تمامًا بالنظر إلى 20 عام مضت، إذ أن عام 2000 لم تشهد مصر مثل هذه الأعداد في حالات الطلاق.

أهمية تأجيل إنجاب الطفل الأول

وأوضحت مدير مشروع مودة، أنّ الوزارة تستهدف الوقوف على أهم المؤشرات حول إرتفاع نسب الطلاق بمصر، مشيرة إلى أنّ أهم المؤشرات التي رصدتها وزارة التضامن الاجتماعي هو الطلاق المبكر، الذي يحدث في العام الأول من الزواج، كاشفة عن أن عدد كبير من هذه الزيجات تكون الزوجة حامل أثناء الطلاق، وهو ما يؤكد على أهمية تأجيل الإنجاب للطفل الأول في بداية الزواج.