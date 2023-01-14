فوز طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة في مسابقة «هواوي الوطنية»

فاز الطالب أمير محمد شتية، الطالب بكلية الهندسة، جامعة المنصورة وممثل أكاديمية هواوي بالجامعة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة هواوي الوطنية التي أقيمت خلال شهر يناير 2023 م، بالإضافة إلى تصنيفه ضمن أفضل 24 طالبا في مصر، ونتيجة لهذا الإنجاز، سيحصل على شرف تمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة الإقليمية التي ستقام خلال فبراير المقبل.

إنجاز طلاب جامعة المنصورة

وقال الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، في بيان صحفي، إن الجامعة تفخر بإنجاز طلاب الجامعة في جميع المسابقات المحلية والدولية، وهذا النجاح هو ثمرة لأكاديمية هواوي للتدريب التي بدأت تؤتي ثمارها بالعمل الجاد بين الطلاب في كلية الهندسة، وجامعة المنصورة من خلال مدير الأكاديمية الدكتورة عبير توكل الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، وهذا الإنجاز ليس هذا إلا دليلًا على عمله الجاد وتفانيه.

60 جامعة تشارك في مسابقة هواوي

وأضاف «عبد العظيم»، أن عدد الجامعات المشاركة في مسابقة ICT Competition المحلية بلغت 60 جامعة ما بين جامعة حكومية وجامعة أهلية وجامعة خاصة أو معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا، وهي مسابقة مقدّمة من هواوي ICT Academy وهي مسابقة عالمية، تجرى على مستوى العالم، في الـ Communications والـ Technology، بهدف للحصول على أفضل المواهب في هذه المجالات، وإبرازها والاهتمام بها.

مراحل مسابقة هواوي

وتتكون المسابقة من أربع مراحل هي:

(1) امتحان تحديد المستوى وشارك به ما يقرب من 10 آلاف طالب.

(2) الامتحان الوطني على مستوى الجمهورية وشارك فيه 250 طالب.

(3) الامتحان الإقليمي وترشح له عدد 24 طالب.

(4) الامتحان العالمي ويشارك به في المرحلة الأخيرة عدد 9 طلاب، في المسارات 1 الشبكات، و2 مسار Cloud.