طلاب "هندسة المنوفية" يحتلون المركز الثاني في مسابقة هواوي للجامعات

احتل قطاع الحاسبات بكليتي الهندسة الإلكترونية والحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بواقع ألف نقطة في برنامج التعاون بين شركة هاواوى ووزارة التعليم العالي لتدريب واختبار الكليات على أحدث تكنولوجيا في مجالات شبكات الحاسب والحوسبة السحابية وانترنت الأشياء، كما صنف المهندس محمود الزغبي المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية كأفضل instructor على مستوى مصر بإحرازه 570 نقطة بمفرده.

تهدف المبادرة إلى توفير مواهب عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتواجه التحديات الصعبة والمتغيرة باستمرار فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقوم بنقل المعرفة التكنولوجية وتدريب طلاب الكلية بالجامعة من قبل خبراء دوليين رفيعي المستوى من هاواوى، وتتيح لهم فرصة التدريب الصيفى و أيضًا ربطهم بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق المصرية والقارة الأفريقية للتوظيف من هذه المجموعة من المتدربين والخريجين المعتمدين.

ويذكر أن شركة هاواوى هي مقدم عالمي رائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية مع حلول متكاملة عبر أربعة مجالات رئيسية - شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية - التي تلتزم بجلب التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي ومتصل تمامًا الآن

ويحسب لأكاديمية هواوي بكليتي هندسة إلكترونية وحاسبات ومعلومات رغم حداثه إنشائهما منذ 5 أشهر فقط أن تتفوق في المنافسه مع أكاديميات مضى على إنشائها أكثر من عام في الجامعات الأخرى.