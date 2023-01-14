تأجيل محاكمة 3 أشقاء أنهوا حياة شقيقتهم بالفيوم للاثنين المقبل

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثالثة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 3 أشقاء وهم «حسام س. إ. ع»، محبوس، 25 سنة، وشقيقيه التوأم «إبراهيم س. إ. ع»، 21 سنة، و«هشام س. إ. ع»، 21 سنة، لاتهامهم بقتل شقيقتهم «فتحية س. إ. ع»، 17 سنة، للاثنين المُقبل، لمناقشة الطبيب الشرعي وسماع شهادة والدي المجني عليها والمتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد علي الحلواني، وأحمد علاء الدين الحريري، ووكيل نيابة محمد متولي سعد، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

3 أشقاء يقتلون شقيقتهم

تعود وقائع القضية رقم 32558 جنح مركز شرطة إطسا، والمقيدة برقم 2054 لسنة 2022 كلي الفيوم، إلى 19 أغسطس المُنصرم، حينما أنهى 3 أشقاء حياة شقيقتهم المجني عليها «فتحية. س. إ. ع»، 17 سنة، صعقًا بالكهرباء، والتي لم تكن بلغت الثامنة عشر عامًا ميلاديًا قبيل مقتلها، عمدًا مع سبق الإصرار داخل منزلهم في عزبة يعقوب بنطاق القاسمية بدائرة مركز شرطة إطسا.

قتلوها لسوء سلوكها

واعترف المتهمون الثلاثة بأنّهم قتلوا شقيقتهم الوحيدة، لإطفاء سخيمة قلبهم بسبب علاقاتها غير المشروعة، حيث تفكروّا بروية وعقدوا العزم المحقق على إزهاق روحها بدافع الانتقام من سوء فعلتها، إذا لم يسعوا لتقديم من غرر بشقيقتهم لساحات القضاء لينال جزاءً وفاقًا لما اقترفت يداه.

الأم ألقت التهمة على الغسالة

وأوضحت الأم أنّ ابنتها توفيت صعقًا بالكهرباء من الغسالة أثناء قيامها بغسيل الملابس، إلا أنّ طبيب الوحدة الصحية اشتبه في وفاة الفتاة جنائيًا، وأبلغ الشرطة التي تمكنت من كشف لغز وفاة الفتاة، وضبطت الأشقاء الثلاثة الذين اعترفوا بارتكاب جريمة قتل شقيقتهم للتخلص من عارها لسوء سلوكها، ووجهت لهم النيابة العامة، تهمة القتل العمد.