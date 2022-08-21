6 مشاهد تروي تفاصيل مقتل فتاة على يد أشقائها بالفيوم.. صعقوها بالكهرباء

خرجت «فتحية» صاحبة الـ 17 عاماً من غرفتها متجهة إلى الحمام لقضاء حاجتها قبل أن تخلد لنومها، دون أن تدري أنّه الحمام الأخير لها، فما إن دخلت وهمت بإغلاق الباب، إلا واقتحم شقيقها الأكبر الحمام عليها وأمسك بها، ثم قيّد قدميها، وسكب عليه «جردل» مياه حتى ابتل جسدها بالكامل، وكل ذلك وهي في ذهول لا تدرك ما يحدث، حتى أحضر شقيقاها التوأم سلكا كهربائيا ووضعوه حول قدميها، وأوصلوه بالكهرباء ووقفوا يشاهدونها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة صعقاً بالكهرباء، معتقدين أنّهم تخلصوا من عارها، واتهموا جهاز «الغسالة» بقتلها.

شبهة جنائية في وفاة شابة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ من الوحدة الصحية بإحدى قرى القاسمية بنطاق المركز، بوجود شبهة جنائية في وفاة فتاة ادعى أشقاؤها أنّ الغسالة تسببت في وفاتها صعقاً بالكهرباء.

الشرطة تعاين الجثة

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة فتاة تدعى «فتحية.س.أ»، 17 سنة، وبرفقتها والدتها «ص.ش.م»، 63 سنة، والتي ادعت مصرع ابنتها صعقاً بالكهرباء من الغسالة أثناء قيامها بالغسيل، وكانت تحاول الحصول على تصريح بالدفن لتشييع جنازة ابنتها إلى مثواها الأخير ودفن سر أبنائها معها.

آثار تقييد على قدميها

آثار تقييد حول القدمين، وآثار الكهرباء حول الكاحل بالكامل، إضافة إلى تبلل الجسم بالمياه، أثار شكوك طبيب الوحدة الصحية، الذي اشتبه في وجود شبهة جنائية في وفاة تلك الفتاة، وأنّها قُتلت صعقاً بالكهرباء ولم تصعقها الغسالة، ما دفعه لإبلاغ الشرطة.

نقل الجثة للمشرحة

وعلى الفور، نُقلت جثة الفتاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإجراء الصفة التشريحية وبيان وجود شبهة جنائية في وفاتها من عدمه، والذي أكّد أنّ الفتاة تعرضت للصعق عن عمد وقتلت صعقاً بالكهرباء.

القبض على أشقائها

دقائق قليلة حتى ألقى ضباط مركز شرطة إطسا القبض على أشقاء الفتاة الثلاثة، وهم «حسام.س.أ» 26 سنة، والتوأم «إبراهيم.س.أ»، و«هشام»، 22 سنة، وجميعهم عمال باليومية، وبمواجهتهم بما أسفر عنه التشريح واستجوابهم، اعترفوا بقيامهم بقتل شقيقتهم صعقاً بالكهرباء لسوء سلوكها وسمعتها، وتكرار خروجها من المنزل في غيابهم واختفائها لفترات طويلة، وفشلهم في تقويمها بكل الطرق حتى قرروا التخلص منها ومن عارها، وقاموا بتمثيل الجريمة.

تحرير محضر بالواقعة

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأحيل المتهمين إلى جهات التحقيق التي قضت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.