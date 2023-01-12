جنايات الفيوم تؤجل محاكمة جزار متهم بقتل شقيقته بالفيوم لفبراير المقبل

قررت محكمة جنايات الفيوم، بجلسة اليوم، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة جزار يدعى «طارق.ح.م»، 27 سنة، في اتهامه بقضية قتل شقيقته المجني عليها «آية.ح.م.س»، لشكه في سلوكها، وغيابها المتكرر عن المنزل لعدة سنوات، وانقطاع أخبارها تمامًا عنه، إلى الثالث من دور الانعقاد المُقبل بشهر فبراير المقبل، لمناقشة الطبيب الشرعي والاستماع إلى شهادة الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري ، رئيس محكمة جنايات الفيوم، والمستشارين محمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وعمر محمد سالم، ووكيل نيابة أحمد عبد الناصر، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

ذبح شقيقته داخل شقته

تعود تفاصيل الواقعة التي حملت رقم رقم 6812 لسنة 2022 جنح قسم ثان الفيوم، والمقيدة برقم 1147 لسنة 2022م كلي الفيوم إلى 17 يونيو المُنصرم، حينما تلقى قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغًا يفيد قيام شاب بقتل شقيقته ذبحًا داخل شقته، وفصل رأسها عن جسده لشكه في سلوكها.

انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، إلى مكان البلاغ، وتبينّ قيام الجزار، بذبح شقيقته، لشكه في سلوكها،، وغيابها عن المنزل عدة سنوات، وانقطاع أخبارها عنه، ومعايرة الجيران له بعدم قدرته على تربيتها وتقويمها.

أعد خطة لإنهاء حياتها

وأعد المجني عليه، خطة لقتل شقيقته، والتخلص منها لشكه في سلوكها، فاستدرجها إلى شقته بحجة الصلح بينهما، مستغلًا ذهاب زوجته لأسرتها، وما أن وصلت ونشبت بينهما مشادة كلامية استل سكينًا من أعلى الثلاجة، ثم سدد لها عدة طعنات حتى تأكد من وفاتها، واتجه إلى قسم الشرطة وقام بتسليم نفسه والاعتراف بجريمته، زاعمًا أنّه تخلص من عارها.

تحرير محضر بالواقعة

جاري تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق مع المتهم، ثم أحالته لمحكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات، أمرت خلالهما بإيداع المتهم في مستشفى الأمراض العقلية 45 يومًا لتحديد مدى صحة قواه العقلية والنفسية، ومسؤوليته عن ارتكاب الجريمة من عدمه، وبالعرض على محكمة الجنايات بجلسة اليوم، أصدرت حكمها المتقدم.