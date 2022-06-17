كشف غموض العثور على جثة فتاة في منزل شقيقها بالفيوم.. «أخوها قطع راسها»

كشفت قوات الأمن بمحافظة الفيوم لغز العثور على جثة فتاة مذبوحة داخل شقة شقيقها، في العقد الثاني من العمر، إذ تبين أنه هو من أنهى حياة شقيقته التي تصغره بثلاثة أعوام، داخل شقته السكنية في أحد العقارات المُطلة على بحر يوسف بأحد الأحياء الراقية بمنطقة قسم شرطة ثان الفيوم، بعد نشوب مشاجرة بينهما لأسباب غامضة، حيث استل سكينا من مطبخه، وأمسك بها ونحر عنقها حتى سقطت جثة هامدة غارقة في دمائها وفر هاربا، إلا أنّه جرى القبض عليه، وتقديمه للنيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

شاب يذبح شقيقته

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من أهالي حي باغوص، بالعثور على جثة شابة مذبوحة داخل شقة شقيقها في عقار مُطل على بحر يوسف بالفيوم.

معاينة الجثة

وعلى الفور، هرع ضباط شرطة قسم ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبينّ العثور على جثة شابة تدعى آية.ح.م، 25 سنة، مذبوحة ذبحاً كاملاً وغارقة في دمائها.

شقيقها ذبحها

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ شقيق المجني عليها الأكبر ويدعى، طارق 28 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، حيث استل سكينا وذبحها داخل شقته السكنية التي يعيش فيها برفقة زوجته، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهما، ولم يتم الكشف عن أسباب المشاجرة حتى الآن.

ضبط الجاني

وتمكن ضباط مباحث القسم، من إلقاء القبض على الجاني، فيما يجرى التحقيق معه في تلك الجريمة البشعة التي قام بارتكابها لمعرفة أسباب قيامه بذبح شقيقته.

نقل الجثة

وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وإعداد تقرير كامل بمواصفات وأسباب الوفاة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.