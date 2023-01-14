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عاجل.. الحكومة من شمال سيناء: مشروعات للقضاء على تذبذب الكهرباء

كتب:

محمد مجدي
12:32 م | السبت 14 يناير 2023
عاجل.. الحكومة من شمال سيناء: مشروعات للقضاء على تذبذب الكهرباء

عقب تفقده مدينة رفح الجديدة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولون المرافقون، إلى مدينة الشيخ زويد؛ لتفقد محطة محولات كهرباء الشلاق بالشيخ زويد.

وخلال تفقده للمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول مشروعات قطاع الكهرباء في محافظة شمال سيناء، إذ أشار الوزير إلى قيام الدولة بتنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء في سيناء؛ للقضاء على مشكلة تذبذب التيار الكهربائي التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك سعيا لأن تبلغ كمية الكهرباء المنتجة بشمال سيناء 700 ميجاوات، من خلال إنشاء عدد من المحطات بمدن المحافظة.

وقال وزير الكهرباء، إنه خلال السنوات الماضية كانت هناك محطات كهرباء بقدرة 70 ميجاوات بالمحطة البخارية بالعريش، وفي إطار المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة حاليا ضمن استراتيجية تنمية سيناء، أصبح هناك مشروع عملاق في قطاع الكهرباء بالمحافظة، من خلال إنشاء وحدتين غازيتين بالمحطة البخارية، بخلاف محطتين بالعريش بطاقة 175 ميجاوات لكل منهما ومحطتين أخريين بطاقة 40 ميجاوات لكل منهما، ومحطة الشلاق بالشيخ زويد، والتي تضم 4 محولات بطاقة 40 ميجاوات لكل محول؛ وهو ما يعني إضافة نحو 600 ميجاوات للكهرباء، لافتا إلى أن محطة الشيخ زويد تستهدف تغذية مدينتي الشيخ زويد ورفح.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.