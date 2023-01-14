21 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول في جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انطلاق امتحانات نصف العام بمدارس جنوب سيناء، اليوم السبت، إذ يؤدي 21130 طالبا وطالبة الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية.

وقال المحافظ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى عقد اجتماع مع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض الجهات المعنية، لتأمين اللجان وإقامة محاور مرورية عليها، مشيراً إلى تجهيز اللجان بكل المدن لانطلاق الامتحانات اليوم.

11648 طالبا في المرحلة الإعدادية

في سياق متصل، نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء علي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانا، أشار إلى انطلاق امتحانات النقل لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني.

وذكر البيان، أن إجمالي طلاب المرحلة الابتدائية 11648 طالبا وطالبة، وتشمل الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

وبلغ إجمالي الطلاب للصفين الأول والثاني الإعدادي 6871 طالبا وطالبة، والصفين الأول والثاني الثانوي العام إجمالي الطلاب 10103 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي طلاب التعليم الفني الصفين الأول والثاني الثانوي الفني (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي) 2611 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية.

منع اصطحاب الهواتف المحمولة

وأكد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والتنبيه علي الطلاب بمنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان.

وتابع، بأنه جرى توزيع كل مظاريف أوراق الأسئلة والإجابات على كل اللجان بالمدن المختلفة، مع الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان.