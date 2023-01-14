رياح قوية تضرب المناطق الصحراوية والساحلية بمدن وقرى شمال سيناء

تعرضت مناطق قرى ومدن شمال سيناء، إلى هبوب أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة منذ منتصف ليلة أمس حتى هذه اللحظات، حيث شهدت المناطق الصحراوية والساحلية بمدن وقرى شمال سيناء أمطارا خفيفة على جميع الأنحاء، فيما تواصل الرياح المحملة بالأتربة ضرب المناطق الصحراوية والساحلية والطرق الرئيسية، والتي تكاثرت على جانبيها أكوام الرمال جراء الرياح.

أوضاع مناخية غير مستقرة بشمال سيناء

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، إن الأوضاع المناخية غير مستقرة بمدن وقرى المحافظة، يأتي هذا بعد ساعات قليلة من تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأضاف المرصد المناخي، أن الرياح المحملة بالأتربة غير مؤثرة حتى اللحظات، وهناك توقعات أن تزيد سرعة الرياح على المناطق الصحراوية والطرق السريعة، سواء الجنوبية المؤدية إلى مناطق وسط سيناء والحسنة ونخل وجبل الحلال، أو على المناطق الغربية بطريق بئر العبد ورمانة وبالوظة والقنطرة شرق.

انعدام الرؤيا فجرا على الطرق السريعة

وكانت الرؤيا انعدمت فجر اليوم، بسبب الشبورة والرياح التي سيطرت على المنطقة، بشكل شبه كامل، وبزغت الرؤيا مجددا بعد خروج شمس النهار، واختفاء الغيوم من سماء المنطقة بشكل شبه تام.

ومن جهة أخرى، واصل مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، إزالة الرمال من نهر الطريق، التي كانت تسببها الرياح القوية التي ضربت المناطق الصحراوية والجبال.