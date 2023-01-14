ضبط 141 طن أرز خارج منظومة التوريد و300 قضية بيع بأكثر من السعر الرسمي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1020 قضية تموينية متنوعة.

أبرز القضايا التموينية المضبوطة

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط 4 قضايا حجب «أرز أبيض«، 15 قضية بيع بأزيد «أرز أبيض«، قضية حجب «أرز شعير«، 29 قضية عدم توريد أرز شعير، ضبط قضية حجب «أعلاف«، ضبط 3 قضايا غش أعلاف غير صالح للاستخدام «مجهولة المصدر«، ضبط 4 قضايا غش «أعلاف - أسمدة زراعية« مجهولة المصدر، وكذا ضبط 4 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية، وكذا ضبط 300 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وكذا ضبط 377 قضية في مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط 9 قضايا استيلاء على السلع المدعومة.

ضبط 40 طن سلع داخل مخزن لحجبها عن الأسواق

ضبط صاحب مخزن سلع غذائية بمحافظة الجيزة، وبحوزته 7.75 طن أرز أبيض «عيني«، 20.22 طن سكر، 12.4 طن دقيق أبيض «عيني«، جرى تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة كفر الشيخ، وبحوزته 2.25 طن أرز أبيض «عيني« بدون مستندات.

ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة سوهاج، لتصرفه في 5 أطنات دقيق بلدي مدعم للاتجار فيها بالسوق السوداء.

ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وبحوزته 2 طن «سكر ومكرونة« معبأة داخل عبوات بدون مستندات «مجهولة المصدر«.

ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 30 قضية بمضبوطات بلغت 141.098 طن أرز شعير «مستندي – عيني« .

ضبط مالك محل مجمدات بمحافظة سوهاج، وبحوزته 2.073 كيلو جرام «مقطعات دواجن ومفروم لحوم« معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط مالك مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة الشرقية، وبحوزته 3 أطنان «أسمنت« بدون مستندات «مجهولة المصدر«.

ضبط مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية، وبحوزته 2 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون بيانات «مجهولة المصدر«.

أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب «السجائر« والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً «مجهولة المصدر«، عن ضبط 13 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 288 عبوة «سجائر« مختلفة الأنواع.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.