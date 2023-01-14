فحص مخزن سكر وسلع مجهولة المصدر تباع إلكترونيا بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمركز قليوب، بإخلاء سبيل مدير مخزن قليوب المضبوط بداخله مواد وسلع تموينية مجهولة المصدر، وسكر تمويني محظور تداوله على مساحة 2 فدان، وكميات بلغت 84 طنا بضمان محل إقامته، وندب أحد رجال أجهزة مباحث التموين لبيع المضبوطات بالسعر الرسمي المعلن، وتوريد الحصيلة بخزينة المحكمة على ذمة القضية رقم 763 لسنة 2022 جنح مركز قليوب، وتحرير محضر بالإجراءات.

وتحفظت أجهزة التحقيق في القليوبية على مضبوطات المخزن التابع لإحدى الشركات، وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية في الواقعة، أن المخزن يقع خارج الكتلة السكنية والحيز العمراني، ويتبع شركة كبرى بداخله كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر مخزنة بدون سندات أو فواتير، بهدف عدم تداولها، واحتكارها وبيعها إلكترونيا في السوق السوداء، بالإضافة الي ضبط كميات من السكر المخصص بيعه في حصص التموين ومحظور تداوله

المخزن خارج الحيز العمراني

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في بيان، إن المخزن خارج الحيز العمراني، أقيم بدون علم الجهات الرقابية، وبضبطه تبين عدم إعلان أسعار السلع وبدون فواتير وحجب كميات من السكر التمويني الممنوع من تداوله، حيث تحفظت أجهزة مباحث التموين والتحقيق علي المخزن علي مساحة 2 فدان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، تمهيدا لعرضها على المعمل الجنائي، واستصدار قرار من جهات التحقيق في عرض السكر المضبوط التمويني بالأسواق في معارض السلع والمنافذ.

التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق

وأكد المحافظ، أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مشيراً إلى ان المحافظة مستمرة في إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين.