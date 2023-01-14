إزالة فورية لـ 15 حالة تعد على الترع والأراضي الزراعية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة 15 حالة تعد على أراضي زراعية وبعض الترع وأراضي أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر، وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير، لافتًا إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجميع مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

فرق رصد ومتابعة

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم نشر فرق رصد ومتابعة بكافة القرى والمراكز والأحياء لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات وإزالة المخالفات والتصدي بكل حزم لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة.

حملات في مراكز أسيوط

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبد الرؤوف النمر، رئيس المركز، وبمشاركة نوابه، ورئيس قرية عرب مطير، حملة مكبرة استهدفت تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية عرب مطير في مهدها، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، برئاسة مصطفى علي، رئيس المركز، ونوابه، حملة مكبرة استهدفت إزالة بعض التعديات ومخالفات المباني ببعض قرى المركز، واستهدفت إزالة بعض مخالفات المباني بمنطقة تقسيم البترول بحي شرق بمشاركة نواب رئيس الحي ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة.

ونفذت الإدارة العامة لري أسيوط، برئاسة المهندس عمر سيف النصر، مدير عام الري، عدة حملات مكبرة لإزالة بعض التعديات على الترع، استهدفت إزالة التعديات على منافع الري بترعتي المعنا والمجرور الأسيوطي بهندسة ري ساحل سليم وترعة بني سميع بهندسة ري أبو تيج، وتنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على جانب ترعة الإبراهيمية بهندسة ري منفلوط.