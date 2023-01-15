أسعار الفاكهة في محلات التجزئة وسوق العبور اليوم

ينشر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، أسعار الفاكهة بشكل يومي والأصناف المختلفة منها، ونظرا لاهتمام الناس بشراء بعض الأصناف من الفاكهة، نعرض فيما يلي أسعار الفاكهة اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، كما يلي:

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 5 و7 جنيهات.

الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

الجوافة في العبور بين 6 و7 جنيهات.

العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

كيلو القشطة البلدي بين 10 و16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

ووفقًا لجولة «الوطن»، في الأسواق المختلفة سجّلت أسعار الفاكهة اليوم، تباينا في الأسواق، كما يلي:

كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

كيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

كيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.

الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيهًا.